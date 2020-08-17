وزير التعليم العالي: إعادة النظر في مصاريف الجامعات الخاصة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يجري دراسة العمل بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه وبين التعليم عن بعد، "انتهينا من دراسات ونموذج للتعليم الهجين يوم السبت الماضي وجرى اعتماد هذا النظام الهجين".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اجتمعنا مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وجرى الاتفاق مع رؤساء الجامعات لإعادة النظر في المصاريف الدراسية نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وتابع: "جرى الاتفاق على أنه خلال 30 يوم مطلوب من كل جامعة وكلية وضع نموذج لها يتماشى مع التعليم الهجين ومنها وجود الطلاب في الحرم الجامعي في أوقات مختلفة على مدار اليوم".

وأشار إلى أنه خلال هذا العام سيجري افتتاح جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال طلاب من خلال تلك الجامعات المتميزة والذكية التي تحاكي كل جامعات العالم، موضحا أن اتفاقيات دولية يجري الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ينتج عنها شهادات مزدوجة من الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج.