انهيار منزل قديم من 5 أدوار بدمنهور.. والحماية المدنية تبحث عن مصابين

شهد حي الهداية بوسط مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، منذ قليل، انهيار منزل قديم بشارع السجن، وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة وفرضت كردونًا أمنيًا حول المبنى المنهار، في الوقت الذي أكد فيه الجيران وسكان الحي، أن المنزل كان مكونُا من 5 أدوار، ويرجح أن به سكان، إلا أن الوحدة المحلية لم تصدر بيانا حول الواقعة حتى الآن.

كانت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، رئيس الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارًا بانهيار منزل قديم 5 أدوار، كائن بشارع السجن القديم بوسط مدينة دمنهور، ويرجح وجود سكان به، ويحاول رجال الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن مصابين أو متوفين.

وطلب المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحيرة، تقديم المساعدات ومعاونة رجال الحماية المدنية، والتوجه إلى المستشفى العام تحسبا لوجود مصابين بحاجة إلى التبرع بالدم.