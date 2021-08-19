استخراج جثة وإنقاذ مصاب من عقار دمنهور المنهار (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة وإنقاذ أحد الأشخاص، بعقار دمنهور المنهار، منذ قليل، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين.

وقالت مصادر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إن المنزل المنهار بوسط مدينة دمنهور، مكون من 5 أدوار، ويقطن به 6 أسر، ويكثف رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبلع، جهودهم للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وكان حي الهداية بوسط مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، شهد منذ قليل، انهيار منزل زغلولة «عقار قديم» بشارع «السجن»، وتوجه على الفور رجال الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وفرض رجال الشرطة كرون أمني حول المبنى المنهار، وأغلقوا الشارع، في الوقت الذي أكد فيه الجيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالحيرة، برئاسة العميد محمد بلبلع، تلقت إخطارًا بانهيار منزل قديم مكون 5 أدوار، كائن بشارع «السجن القديم» بوسط مدينة دمنهور، ويرجح وجود سكان به، ويحاول رجال الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن مصابين أو متوفيين.

وطلب المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحيرة، تقديم المساعدات ومعاونة رجال الحماية المدنية، والتوجه إلى المستشفى العام تحسبا لوجود مصابين بحاجة إلى التبرع بالدم.