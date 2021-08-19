مصادر: عقار دمنهور يسكنه 6 أسر وجارٍ البحث عن ضحايا ومصابين

قالت مصادر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إن العقار المنهار بحي الهداية بشارع السجن بوسط مدينة دمنهور، يسكن به 6 أسر، بينما قال الجيران وسكان الحي، أن 6 أشخاص كانوا موجودين بالمنزل المنهار، في الوقت الذي يكثف فيه رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أز مصابين.

انهيار منزل زغلولة

وشهد شارع عثمان بن عفان «السجن القديم»، بوسط مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، انهيار منزل زغلولة «عقار قديم» بالشارع المشار إليه، وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، فيما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول المبنى المنهار، ولم يُصدر مجلس المدينة بيانا رسميا حول الواقعة حتى الآن.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بانهيار منزل قديم بشارع عثمان بن عفان، ووجه الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، بسرعة رفع الأنقاض بحثا عن مصابين أو متوفيين.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أنه تم استخراج جثة أحد الضحايا من تحت الأنقاض، كما تم إنقاذ أحد الأشخاص الآخرين، وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين تحت الأنقاض، في الوقت الذي انتقلت فيه سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إن وجدوا.

ومن جانبهم طلب المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحيرة، تقديم المساعدات ومعاونة رجال الحماية المدنية، والتوجه إلى المستشفى العام تحسبا لوجود مصابين بحاجة إلى التبرع بالدم، الأمر الذي لاقى استجابة من أهالي دمنهور، وتوجهوا إلى مستشفى دمنهور العام للتبرع بالدم.