اعتقال صاحب «الشاحنة المفخخة» المتسبب في إخلاء الكونجرس

أعلن مصدر أمني أمريكي، اعتقال شخص زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي.

وأشار المصدر، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة تبدأ التحقيق مع المشتبه بسعيه لتنفيذ هجوم بواشنطن بعد أن سلم نفسه، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أنها تتفاوض مع رجل يُشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونجرس، ما ترتب عليه إخلاء مبانٍ مجاورة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، اليوم، صورة رجل في شاحنة متوقفة خارج مكتبة الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، مشيرين إلى أنها للشاحنة المشتبه بها التي أدت لإخلاء الكونجرس.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرجل الذي قام ببث مباشر على الإنترنت، ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع، حسبما نشرت «روسيا اليوم».

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أنه يراقب عن كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونجرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.