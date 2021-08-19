تامر محسن ردا على اتهامه بالمخرج الكسول: لا أحبذ الطرق التقليدية

علق المخرج تامر محسن، على انتقادات البعض له بأنه مخرج كسول وإنتاجه قليل، معللا ذلك بأنه يحاول دائما أن يقدم أعمال درامية أقرب إلى أفلام السينما، من حيث الشكل والمضمون وكل شيء، ولهذا يرى أنه حين يخرج 4 مسلسلات فقط في مسيرته حتى الآن، فهذا يعد إنتاجا عظيما، لأن كل مسلسل عبارة عن 16 ساعة من العمل الفني، ويمكن قسمتها إلى عدد كبير من أفلام السينما.

وأوضح «محسن»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة CBC، أن المُنتج الفني لا يجوز أن تتم صناعته دون اعتناء كافٍ وجيد، أو يتم إنتاجه بالطريقة التقليدية التي لا تعطيه وقته الكافي ليخرج بالصورة المطلوبة.

وتابع المخرج: «أنا مبعرفش أكون المخرج اللي عايش في البلاتوهات، الحياة بالنسبة ليا برا البلاتوه مش وأنا قاعد ورا الكاميرا».

وأوضح أنه حين يجلس خلف الكاميرا ليباشر عمله كمخرج، لا يعرف ما يحدث حوله في العالم والحياة، لدرجة أنه قد يسأل أحد من أصدقائه بعد نهاية التصوير «إيه اللي بيحصل في الدنيا»، موضحا أن المخرج ينقطع عن العالم حين يصور مسلسل ما، ليصور كل عدد الساعات المطلوبة منه.

تامر محسن: إسناد وحيد حامد مهمة إخراج «بدون ذكر أسماء» إلىّ جرأة كبيرة

وحول بداياته عبر بوابة مسلسل «بدون ذكر أسماء»، الذي تعاون فيه مع الكاتب والسيناريست وحيد حامد، أشار إلى أن هذه التجربة الدرامية مثلت جرأة كبيرة من السيناريست الراحل، لأن يعتمد عليه في مهمة إخراج هذا المسلسل، في الوقت الذي يتمنى فيه كل مخرجين مصر التعاون معه.

وواصل: «لما يجيب مخرج معملش حاجة، دي درجة عالية من الجرأة والمغامرة، طب ليه؟ ده كل الناس عايزة تشتغل معاك، تسبهم كلهم وتروح لمخرج مأخرجش حاجة!».