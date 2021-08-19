تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

طمأنت الإعلامية شافكي المنيري، الجمهور على حالة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحة أنها تواصلت معها وأرسل لها «رسالة لطيفة» طمأنها فيها على نفسه، وصحته وسيعود إلى الشاشة مرة أخرى، معقبة: «انبسطت كمان إنه متابع برنامج التاسعة، وده برنامجه اللي تعب فيه، وأحيي كل فريق البرنامج».

رسالة إلى وائل الإبراشي

وأضافت «المنيري»، في برنامجها «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الخميس: «وائل الإبراشي وحشنا جدًا، وأنا بعتبره قلم التحقيق غير العادي، ويبحث في كل الطرق، ويقدم المعلومات كافة، ويقدم الرأي والرأي الآخر، ونقل تجربته في الصحافة بنجاح كبير إلى التلفزيون، وأصبح الجمهور ينتظره، وتألق في برنامج التاسعة».

وتابعت: «أشكرك جدًا يا وائل على المتابعة، وإحنا في انتظارك وإن شاء الله تيجي وتنور مكانك أكيد».

تفاصيل إصابة وائل الإبراشي

كان الإعلامي وائل الإبراشي، أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ عدة شهور، وانتقل إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية.

ويقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، والذي يعتمد على على تقديم المواضيع الخفيفة والترفيهية بالإضافة إلى استضافة الفنانين والمطربين، بدلا من «الإبراشي»، كل من: الإعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني، الذي يقدم البرنامج من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء إلى الواحدة بعد منتصف الليل، وتقدم البرنامج يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن «الإبراشي»، لا يزال يُعاني من مشاكل في الرئتين، نتيجة تداعيات كورونا لكن في الوقت ذاته حالته تتحسن تدريجيًا، مشيرًا إلى أن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما يُسببه من تليفات أو التهابات في الرئة، لا تحدث لكل الأشخاص، بل لعدد قليل، وتختلف من شخص لآخر حسب اختلاف التفاعل المناعي.