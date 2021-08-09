عاجل.. تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي: تعافيه يستغرق وقتاً

قالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، إنَّه يعتمد في تنفسه بصورة كبيرة على الأكسجين، موضحًا أنَّه يعاني من تليف كبير في رئته بسبب كورونا.

وأضافت المصادر الطبية، لـ«الوطن»، أنَّه يحصل على الأكسجين عبر «ماسك أكسجين عادي»، مؤكّدًا تحسن حالته رغم حاجته لفترة كبيرة حتى تتعافى رئتاه بصورة كاملة.

حالته تتحسن.. ويحتاج فترة كبيرة حتى تتعافى رئتاه بصورة كاملة

وأُصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، قبل عدة أشهر، ونقل على أثرها للمستشفى لفترة قبل أن يعود إليها مرة أخرى، حتى يتمّ شفاؤه بصورة كاملة من أثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّ الإعلامي وائل الإبراشي، يتعافى وحالته مستقرة، موضحًا في تصريحات تليفزيونية أنه سيتعافى قريبا من أثر الفيروس عليه.

بدوره، أوضح الدكتور حسام حسني، في ندوة «الوطن»، قبل عدة أسابيع، أنَّ الإعلامي وائل الإبراشي حالته مستقرة، وأنَّه يتعافى من أثر إصابته بفيروس كورونا.

أثر تليفات الرئة على التنفس بعد الإصابة بكورونا

ويعاني عدد محدود من مصابي كورونا بتليفات إثر الإصابة بفيروس كورونا، تؤثر على تنفسهم بصورة طبيعية، ويحتاجون إلى فترة حتى تعود الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة بالفيروس، مطالبين المصابين بتليفات بتحمل فترة البقاء في المستشفى لفترة طويلة حتى تعود حالتهم الصحية لما كانت عليه، سعيًا منهم لعدم دخولهم في حالات من الاكتئاب التي تنتج عن البقاء في المستشفى لفترة طويلة.

وقال أمين ثروت، الأستاذ في كلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ حالات التليف الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تحتاج لفترة للتعافي بالاعتماد على الأكسجين، مؤكّدًا أنَّ عددا محدودا من مرضى كورونا في مصر أصيب بتليفات في مرحلة ما بعد الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنَّ إيجابية مسحة كورونا أو سلبيتها ليس مهمًا، لكن المهم هو عملية تعافي الرئة من تأثير الإصابة بالفيروس.