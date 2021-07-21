آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي: «زي الفل»

كشفت الإعلامية خلود زهران، عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنها تواصلت معه تليفونيا أمس، «الحمد لله الأستاذ وائل زي الفل وبقى كويس، وإن شاء الله هيرجع قريب جدا بإذن الله».

الدعاء بالشفاء لـ ياسمين عبدالعزيز وإيمان الحصري

ودعت «خلود»، خلال تقديمها برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الأربعاء، المواطنين بالدعاء العاجل لله عز وجل لشفاء، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية إيمان الحصري والإعلامية أسماء مصطفى.

وقالت الإعلامية خلود زهران خلال تقديمها البرنامج قائلة: «نتمنى من كل الناس إننا ندعي في هذه الأيام المباركة وهذه المناسبة الدينية العظيمة، ندعي لكل الناس بالشفاء، وربنا يشفي كل مرضانا، يشفي يارب كل أحبابنا، وبدعو لكل زمايلي بالشفاء، أسماء مصطفى ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها لشغلها وبيتها وهي سالمة ونطمن عليها، وإيمان الحصري ربنا يشفيها ويعافيها».

وتابعت: «الإعلامي وائل الإبراشي ندعو له بالشفاء، وإنه يرجع بألف سلامة، وندعي لكل زمايلنا، ياسمين عبدالعزيز، كل الناس اللي نعرفهم أو منعرفهمش».

يشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، أصيب قبل عدة أشهر بفيروس كورونا، ودخل المستشفى لفترة، نتيجة لتبعات الفيروس التي أدت لعدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية، قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله للمتابعة الطبية.

ويقدم برنامج «التاسعة» في الوقت الحالي بدلا من وائل الإبراشي الإعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني، الذي يقدم البرنامج من السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وتقدم البرنامج يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري التي عادت لشاشة التليفزيون المصري بعد غياب عدة سنوات، ويعتمد يومها على تقديم المواضيع الخفيفة والترفيهية بالإضافة إلى استضافة الفنانين والمطربين.