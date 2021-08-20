لو فرحك قرب.. الأوراق المطلوبة لـ«كتب الكتاب» والسن القانوني للزواج

قد لا يعرف الكثير من المقبلين على الزواج الأوراق المطلوبة لإتمام عقد القران؛ إذ أن كلا الطرفين يجب عليه إحضار أوراق وصورا بعينها لا يتم العقد بدونها، بالإضافة لأوراق الشهود عليه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة والسن القانوني لعقد الكتاب وفقا لـ مصطفى محرم، مأذون شرعي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لعقد القران

6 صور شخصية لكلا الطرفين.

بطاقة الزوج و3 صور منها.

بطاقة الزوجة و3 صور منها.

بطاقة وكيل الزوجة «والدها - أخوها - عمها - خالها)، وصورة منها.

شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.

شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة.

وثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.

السن القانوني لعقد القران

ووفقا للتشريعات الرسمية، والقانون 126 لسنة 2008، فإن السن القانوني هو 18 عامًا للزوجين.

عقوبة عقد القران قبل إتمام السن القانوني

وحددت القانون عقوبة تزويج من دون ذلك، بالحبس عامين، وغرامة 50 ألف جنيه.

شروط كتب الكتاب

يجب ألا يكون هناك مانع من الموانع الشرعية للزواج، كأن تكون هناك حرمانية فيه؛ أي أن الزوجة لا تحل للزوج، سواء بالنسب او بالرضاع، ويجب التأكد من ذلك.

كما يجب ألا تكون المرأة في العدة، وتحسب 3 حيضات للمرأة إذا كانت تحيض، و3 شهور لو لم تكن تحيض.

يجب أن يتواجد ولي أمر الفتاة البكر.

مدى جواز الاستعانة بمأذون من خارج منطقة العروسين

وفي سياق متصل، قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، في تصريح سابق، أن المادة رقم 20 من لائحة المأذونين تتضمن الاختصاص المكاني، وإذا اختلف محل إقامة الزوجين فالمأذون المختص بإتمام عقد الزواج، هو التي تقيم في دائرته الزوجة وقت توثيق العقد، ويجوز الإتيان بمأذون من منطقة مختلفة بموجب قرار من المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة، بعد التأكد من خلو الأخيرة من الموانع الشرعية والقانونية، وإصدار تصريحا بانتقال المأذون لإتمام الزواج.