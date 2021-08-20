تامر محسن: أردت من خلال «تحت السيطرة» تغيير طريقة تربية الأبناء

قال المخرج تامر محسن، إن مشهد بيع الفنان ماجد الكدواني، الفنانة نيلي كريم في مسلسل «تحت السيطرة»، من أجل حصوله على المخدرات «مشهد يوجع القلب»، لافتا إلى أنها قالت «إنه حقير لكنها إذا كانت مكانه ستفعل الأمر نفسه».

الجميع خرجوا نجوما من المسلسل

وأوضح «محسن»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، اليوم الخميس، أن مسلسل «تحت السيطرة» كان صعبا، لأنه كان في حيرة من أجل اختيار مشاهد يمكن عرضها على الجمهور، متابعا: «خرجنا كلنا نجوم من المسلسل ودي أكتر حاجة يتشغلني لما نخرج من المسلسل هنبقى فين؟ كله نجح يعني المخرج والممثل والمصور ومهندس الديكور وكله يعني،».

وأضاف: «أنا مش بشتغل مع مريم ناعوم طول الوقت بس بنفهم بعض بسرعة وإحنا أكتر اتنين فاهمين بعض عشان كده لما بشتغل في عمل هي كاتبة بنقدم حاجة مميزة بس رأي المخرج هو اللي بيمشي في الآخر».

سبب تنفيذه المسلسل

وأكد المخرج تامر محسن، أن الشيء الذي دفعه للمشاركة في هذا المسلسل، هو رغبته في عدم تكرار طرق التربية القديمة التي لم تعد صالحة، لذا أصبح يريد تغيير هذا الأمر من خلال عرض الأمور التي تحدث لكي لا يخفي الآباء والأمهات المعلومات عن الأبناء لأنهم سيعرفونها من الخارج، مثل المعلومات عن المخدرات.

وأشار إلى أنه قصد من خلال المسلسل عرض أمر أن التوقف عن الإدمان ليس أمرا سهلا، ولكنه يحتاج متخصصين ويتم على مراحل، لذا يجب التفكير قبل دخول فكرة تعاطي الإدمان، مواصلا: «دخلت المطعم لاقيت الجرسون بيشكرني ويقولي إنت رفعت رأسنا عشان بينت أن المتعاطي شخص عادي وهو شكرني عشان بطل مخدرات».