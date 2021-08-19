تامر محسن يكشف كواليس «تحت السيطرة»: «قعدت مع متعافين بالساعات»

كشف المخرج تامر محسن، كواليس صناعة المسلسل الدرامي «تحت السيطرة» منذ عام 2010 حتى عرضه عام 2015، قائلًا: «قعدت مع متعافين من المخدرات قبل تصوير العمل ساعات طويلة، وبعدها اكتشفت إني غير مؤهل أكون أب».

وأوضح «محسن»، أن منتج العمل جمال العدل تواصل معه، وأخبره أنه يريد أن يصنع مسلسلًا عن إدمان المخدرات، مشيرا إلى أنه سأله حينها لماذا اختاره هو بالأخص، فأجاب عليه أنه يريد أن يكون صناع وأبطال هذا المسلسل بالكامل من فئة الشباب.

وأوضح «محسن»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، أنه طلب من المنتج أن تتولى السيناريست مريم ناعوم، زوجته في ذلك التوقيت، مهمة كتابة وتأليف هذا المسلسل، لأنه ليس لديه أي معلومات عن مدمني المخدرات.

تامر محسن: «لما سمعت قصص المتعافين حسيت إني غير مؤهل أكون أب»

وأشار المخرج إلى أنه ذهب إلى مجموعة من مدمني المخدرات والمتعافين منها، وكان يجلس معهم لفترات طويلة يستمع إليهم، وبعد تلك الجلسات أيقن أنه تسرع في مسألة الإنجاب، دون أن يكون مؤهلًا لأن يكون أبًا.

وتابع: «خفت أوي، وحسيت إني اتسرعت أكون أب، وحسيت الموضوع لعبة، وأنا مش عارف، ولا مستعد، ولا مذاكر اللعبة دي، ولا عارف هديرها إزاي».

وأردف أن كل القصص التي استمع لها من المدمنين كانت تحكي كيف استطاعوا أن يخدعوا آبائهم لسنوات طويلة، دون أن يعرفوا بأن أولادهم يتعاطون المخدرات، كاشفا أن هذا كان السبب الأول الذي دفعه لأن يقدم هذا المسلسل.

تامر محسن: كنت أفكر في تقديم 3 حكايات مختلفة بـ«تحت السيطرة»

وكشف «محسن» أنه كان يفكر حينها في تقديم 3 حكايات مختلفة بهذا المسلسل، كل حكاية لمدة 10 حلقات بأبطال مختلفون، لكن الفكرة لم يتحمس لها الكثير من الممثلين، ما أدى إلى توقف العمل لسنوات، قبل أن يعود إلى تنفيذه من جديد في عام 2015.