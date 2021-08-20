أسامة أبو نار: «أرتا مرسانا» للفن التشكيلي بداية لأحداث فنية كبيرة

يواصل سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي ترعاه وزارة الثقافة، وتنظمه مؤسسة «عمر سعادة»، وتقام فعالياته حاليا بمنطقة العلمين، وسط إجراءات احترازية وصحية بهدف الخروج بدورة أولى آمنة.

من جهته، قال الدكتور أسامة أبو نار، مدير السمبوزيوم، إن مهرجان «أرتا مرسانا» للفن التشكيلي ما هو إلا بداية لأحداث فنية كبيرة ستشهدها منطقة العلمين طيلة الفترة المقبلة.

أسامة أبو نار: الحدث المقبل سيكون لفن النحت

وأشار «أبو نار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الحدث المقبل سيكون لفن النحت، مشدد على أن الهدف الرئيسي من وراء إقامة تلك المهرجان هو تحويل المنطقة لمزار سياحي عالمي.

وكشف أسامة أبو نار، بعض تفاصيل الدورة الأولى من السمبوزيوم، قائلا: «الفن التشكيلي وتحديدا الرسم هو أقدم الفنون وأعرقها، وتاريخ الكثير من الدول تعرفنا عليه من خلال رسومات ونقوشات المعابد والأماكن التاريخية، وسومبوزيوم (أرتا مرسانا) هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع ما يقرب من الـ40 فنانا عالميا يمثلون 24 دولة تقريبا، وهو عدد كبير مقارنة بالفعاليات المماثلة الأخرى».

وعن سلامة الضيوف، قال مدير السمبوزيوم: «نجاحنا الفني لن يتحقق إلا بالحفاظ على سلامة ضيوفنا من فناني العالم وعودتهم إلى بلادهم سالمين، وهو هدف نعمل جميعًا في إدارة السمبوزيوم عليه، ويتولي واحد من أكبر معامل التحاليل المصرية مهمة إجراء الاختبارات الدورية واليومية على الفنانين المشاركين».

أرتا مرسانا هو سمبوزيوم للفن التشكيلي

أرتا مرسانا هو أول سمبوزيوم للفن التشكيلي يقام بمنطفة العلمين، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظمه مؤسسة «عمر سعادة»، بهدف نشر وتبادل الثقافات بين شعوب العالم، يرأسه السيد ياسر رجب، ويديره الدكتور أسامة أبو نار، ومنسقه العام الفنان الكبير فراس نعنع.