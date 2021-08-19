اختيار صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة فى «أرتا مرسانا»

اختارالأطفال «من ذوي الهمم» الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود سفيرة للسعادة، وذلك في الاستفتاء الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولى من سمبوزيوم «أرتا مرسانا» المقام حاليا بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي برعاية وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة.

ومن المقرر تكريم الفنانة صفاء أبو السعود، في حفل ختام السمبوزيوم يوم الاثنين المقبل والذي سيحضره عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

ومن جهتها، أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالاختيار والتكريم، قائلة: «فخورة بالاختيار خاصة وأنه يأتي من أطفال وتحديدا من ذوي الهمم وإنها تجهز لمفاجأة تقدمها معهم في الحفل»، مشيرة إلى أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هو هدف إنساني ونبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه علي أرض الواقع.

من جانبه قال ياسر رجب رئيس الـ«سمبوزيوم»، «نفخر بتكريم نجوما شكلوا بإبداعهم ومواهبهم التي منحها لهم الخالق سبحانه وتعالي مصدرا لسعادة الملايين وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة السيدة صفاء أبو السعود».

وأضاف رجب في بيان صحفي: «العالم يبحث عن السعادة ويدفع من أجلها الغالي والرخيص ويجوب الدنيا شرقا وغربا من أجل أن ينعم ويفوز بها وأن هذا هو الهدف الذي نسعي إلي تحقيقه في أرتا مرسانا ومن تكريم السفراء من نجومنا الذين أمتعونا بفنهم وإبداعهم».

يشار إلى أن مدينة العالمين تشهد أول سومبوزيوم للفن التشكيلي، والذي تستمر فعالياته حتي 24 أغسطس الجاري، تحت عنوان «أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي تشهده منطقة العلمين الجديدة، بمشاركة أكثر من 40 فنان تشكيلي عربي وأجنبي، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتنظم مؤسسة عمر سعادة سومبوزيوم «أرتا مرسانا» بهدف نشر الفنون المختلفة وتبادل الثقافات بين شعوب العالم، برئاسة ياسر رجب، والمدير العام الدكتور أسامة أبو نار، ومنسق الأعمال الفنان، فراس نعنع، والقومسير الفنانة ميريما فيتاهوفيتش.