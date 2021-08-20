مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم، صباح اليوم، بين سيارة نقل وتروسيكل، اسفر عن انقلاب السيارة بترعة بحرى صنية قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سياره نقل بتروسكل وإنقلاب السيارة بالترعة بحرى صنية الواسطى دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركزوالإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سياره نقل وتروسكل بدون لوحات وإنقلاب السيارة بالترعة، ونجم عن الحادث مصرع «مصطفى ثابت عبد الرحيم»، 23 سنة وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين، فيما أصيب إبراهيم أحمد محمد، 15 سنة ومصطفى سعد كامل، 25 سنة، و«على عبد النبى حسين»، 31 سنة، جميعهم مقيمين بقرية كوم أبو شيل التابعه لمركز ابنوب وجرى نقل المصابين الى مستشفى اسيوط الجامعي.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أنه حال سير السيار النقل بالطريق فوجئ قائدها بالتروسيكل ووقع الحادث وسقطت السيارة في الترعة، وجرى إنتشال السيارة النقل من الترعة وركنها على جانب الطريق وتحرر المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.