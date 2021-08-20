تنفيذ 166 محطة طاقة شمسية بالإسكندرية والبحيرة وربطهم بالشبكة الموحدة

نفذت شركتي توزيع الكهرباء في الإسكندرية والبحيرة 166 محطة شمسية أعلى أسطح المباني التابعة لها ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لترشيد الاستهلاك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

ربط المحطات الشمسية المنفذة أعلى أسطح المنازل والشركات والمباني العامة والحكومية بالشبكة القومية

وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات التي تم تنفيذهم أعلى أسطح المنازل والشركات والمباني العامة والحكومية بلغت 100 ميجاوات، وتم ربطها بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لافتا إلى أنه يتم حساب المحطات الموجودة أعلى أسطح المنازل والمباني بنظام صافي القياس وهو عبارة عن مقاصة من خلال تركيب عداد تبادلي يقوم بحساب الطاقة الوادرة والمنتجة من الشبكة ويتم إصدار فاتورة شهرية.

وأشار الخياط لـ«الوطن» إلى أنه في حالة وجود فائض في إنتاج المحطة عن الاستهلاك يضاف إلى رصيد المشترك للشهور التالية، لافتا إلى أنه في شهر يونيو نهاية كل عام مالي يتم حساب إجمالي الفائض إن وجد ويتم حساب صاحب تلك المحطة على الطاقة المنتجة.

61 محطة طاقة شمسية تم تنفيذهم من قبل المشتركين بالإسكندرية

من جانبه قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن عدد محطات الطاقة الشمسية لتويد الكهرباء الموجودة أعلى أسطح المباني بالنطاق الجرافي للشركة يصل عددهم إلى 67 محطة، لافتا إلى أن 6 محطات من الإجمالي تم تركيبهم أعلى أسطح مباني الشركة والـ61 محطة الآخرين تم تنفيذهم من قبل المشتركين.

وأشار فودة إلى أن جميع المحطات تم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء بقدرات بلغت 3575,63 كيلو وات.

تنفيذ 41 محطة طاقة شمسية من قبل المشتركين بالبحيرة بنظام صافي القياس

من جهته قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء المنفذة أعلى أسطح المباني بالنطاق الجغرافي للشركة بمدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية وبمدينة مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية؛ بالإضافة إلى محافظة البحيرة بلغ 99 لافتا إلى أن 11 محطة منهم ملك الشركة تم تنفيذهم أعلى مباني الشركة بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء بقدرة 262.265 كيلو وات.

وأكد على أنه تم تنفيذ 41 محطة طاقة شمسية من قبل المشتركين وتم ربطهم على الشبكة الموحدة للكهرباء بنظام صافي القياس بإجمالي قدرات 3374.44 كيلو وات بالإضافة إلى 5 محطات أخرى تم تنفيذهم من قبل المشتركين بنظام تعريفة التغذية وقدرتهم 1037 كيلو وات.