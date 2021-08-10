وزير الكهرباء يتابع إنجازات مشروعات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الثانية لعام 2021 لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سروره لكون الهيئة من أوائل الجهات التابعة لوزارة الكهرباء التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل بأحدث التقنيات التي تًعد من سمات العمل بالعاصمة الجديدة.

وأكد شاكر، أنّ الاجتماعات تأتي لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيدا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035.

واستعرض المجلس أداء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التابعة للهيئة، والبالغ إجمالي قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 6000 ميجاوات منها أكثر من 1280 ميجاوات مملوكة للهيئة، والجهود المبذولة بين الهيئة من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، لفض التشابكات المالية والتي كان لها الأثر الجيد في تحسين الواجهه المالية للهيئة، وبما انعكس على مستوى أدائها إيجابيا من حيث الالتزام بسداد مدفوعات شركات تنفيذ المشروعات الكبرى سواء مشروع 250 م.و - طاقة رياح فى خليج السويس المنتظر بدء إنتاجه للطاقة الكهربائية في الربع الأخير من عام 2022، أو مشروع 50 م.و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة والمتوقع بدء إنتاج الطاقة الكهربائية منه منتصف العام المقبل.

واستعرض المجلس تطور أداء الهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مشروعات الهيئة المختلفة، ويمكن إيجاز أهم المؤشرات في أنّ الوضع الفني لمشروعات الهيئة للعام المالي 2020/2021، جاء بها أنّ إجمالي الطاقة المنتجة بلغ نحو 4518 ألف م.و.س بزيادة قدرها 22% عن العام المالي السابق، 2019/2020، كنتيجة مباشرة لارتفاع جودة أعمال التشغيل والصيانة لهذه المشروعات، ومن ثم ساهمت المشروعات في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ خلال العام المالي 2020/2021، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2230 الف طن ثاني أكسيد الكربون.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة ومجلس الإدارة، ما ساهم في رفع المعدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتعظيم العائدات، مؤكدا ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.