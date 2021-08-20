سنن يوم الجمعة.. 8 منها الاغتسال والصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف

سنن يوم الجمعة من الموضوعات التي يتجدد الحديث عنها أسبوعيا في مثل هذا اليوم لما له من خصوصية عن باقي أيام الأسبوع، وقد ذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها وقناتها على موقع يوتيوب هذه السنن التي يصل عددها إلى 8 سنن، أبرزها قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحري ساعة الاستجابة، ويسلط التقرير التالي الضوء على سنن يوم الجمعة.

سنن يوم الجمعة

وطالبت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، وقالت إن سنن يوم الجمعة تشمل ما يلي:

1- الاغتسال.

2- التطيب.

3- لبس الجميل.

4- التسوك.

5- تحري ساعة الإجابة.

6- الدعاء والصلاة على النبي.

7- قراءة سورة الكهف.

8- التبكير إلى المسجد.

قراءة سورة الكهف

ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف حيث قالت دار الإفتاء في منشور منفصل اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك «في يوم الجمعة لا تنسوا قراءة سورة الكهف».

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ.

التطيب يوم الجمعة

ومن سنن يوم الجمعة أيضا التطيب والتسوك وفقا لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله».

التبكير إلى المسجد

ويعد التبكير إلى المسجد من سنن يوم الجمعة فقد ورد حديث رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة».