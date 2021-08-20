رضا عبدالقادر قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية القرار رقم 406 لسنة 2021 بتولي رضا عبدالقادر غريب، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، القيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة أو انتهاء خدمته أيهما أقرب.

وجاء هذا القرار عقب قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2021 بمدّ خدمة رضا عبدالقادر في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز أول كبار الممولين، بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية لمدة عام اعتبارًا من 30/7/2021.

تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية وإرساء قواعد العدالة الضريبية

وكلف وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية وإرساء قواعد العدالة الضريبية وخلق مناخ ميسر وعادل لجميع الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية واستكمال رؤية وزارة المالية في ضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي.

كما وجه وزير المالية بالاهتمام بالعنصر البشري من موظفي ومأموري مصلحة الضرائب المصرية لما لهم من دور وثيق بتحقيق الإصلاح الشامل والتطوير المرجو.

إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

وأوضح بيان مصلحة الضرائب المصرية، أنَّ المصلحة قد شهدت في عهد رضا عبدالقادر رئيس المصلحة انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها قد شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية ، وشهدت كذلك ثورة في الإجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية.

مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها

وأشار البيان، إلى أنَّ مصلحة الضرائب قد ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، لافتًا إلى أنَّ مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية أو منظومه الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وجار تنفيذ مشروع الإيصال الالكتروني، موضحاً أنَّ مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كل هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة.