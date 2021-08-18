«سعيد» مساعدا لوزير الإسكان للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعيين المحاسب أحمد سعيد علي، مساعدا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدة عام قابل للتجديد.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يكلف المحاسب أحمد سعيد، بالإشراف على قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب ما يكلف به من أعمال أخرى.

تفويض المحاسب أحمد سعيد في عدد من الاختصاصات

كما أصدر الوزير قرارا بتفويض المحاسب أحمد سعيد في عدد من الاختصاصات.