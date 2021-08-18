منها النتائج المالية.. أهم الأحداث التي ينتظرها المستثمرون في البورصة اليوم

ينتظر المستثمرون في البورصة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث والأخبار تخص الشركات المدرجة في السوق، وتأثيرها على التداولات وقرارات المستثمرين.

الجميعات العادية وغير العادية

من بين أهم الأحداث التي ينتظرها المستثمرون اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، اجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة المهندس للتأمين، وسيعقد الاجتماع في الساعة 3:00 مساء للجمعية غير العادية، والساعة 3:15 مساء للجمعية العادية.

وشركة المهندس للتأمين، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 1995، وتعمل في قطاع التأمين مع التركيز على التأمين متعدد الخطوط.

النتائج المالية

ويترقب المستثمرون قرارات مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس، والذي يتضمن اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، الربع الثاني من العام 2021، وكذلك اعتماد لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المخاطر عن الربع الثاني 2021، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية.

تعاملات الداخليين والمساهمين

كما يتابع المستثمرون، التقرير الخاص بتعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة التي تمت في الجلسة السابقة بتاريخ 17/08/2021.

ومن ضمن الأحداث في البورصة اليوم أيضاً، إعلان النتائج المالية الخاصة بشركة بالم هيلز، عن فترة النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

حركة المؤشرات

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأريعاء على ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.14%%، ليستهل التعاملات عند مستوى 10952.73 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.55%، عند مستوى 2936.02 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.5%، عند مستوى 3914.94 نقطة، فيما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.4%، عند 2429.58 نقطة.

وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.36 مليار جنيه، من خلال التداول على 97.514 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2992 صفقة.