بعد تجديد الثقة فيه.. وظائف شغلها رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب 

رحب موظفو مصلحة الضرائب، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتولي رضا عبدالقادر، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، القيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة أو انتهاء خدمته أيهما أقرب.

الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطويره وتنمية قدراته

وبحسب بيان صادر عن المالية، قال موظفو المصلحة، إنَّ مصلحة الضرائب تعيش أفضل عصورها من حيث الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطويره وتنمية قدراته بما يتواكب مع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة دون الاستغناء عن أي موظف فيها، إضافة إلى تشجيعهم على الابتكار والإبداع وطرح المقترحات لتطوير أداء المصلحة.

المناصب تدرج فيها رضا عبدالقادر

- مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين.

- مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

- رئيس الإدارة المركزية لمأمورية المقاولات.

- رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية.

- رئيس القطاع المالي والإداري.

- رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة).

- رئيس مصلحة الضرائب قبل أن يتولى قائماً بأعمال رئيس المصلحة.

إنجازات فترة توليه مصلحة الضرائب

- إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا.

- شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية.

- ثورة في الإجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية.

- ساهمت ملحة الضرائب بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها.

- شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية.

- تحقيق نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية أو منظومه الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

- جار تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني، في سبيل استكمال هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة.