جيهان السادات.. المحبون يحيون «أربعين سيدة القصر»

تحل اليوم، الجمعة الأولى، بعد مرور أربعين يومًا على وفاة جيهان السادات، زوجة رئيس مصر الراحل محمد أنور السادات، ومن المقرر أن يتواجد عددًا من محبيها أمام قبرها اليوم لقراءة الفاتحة، كما تعد الجمعة السابعة على وفاتها، إذ فاضت روحها يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عامًا.

40 يومًا على رحيل جيهان السادات

وبعد مرور أكثر من 40 يوما على وفاة جيهان السادات فإن لرقم 40 مغزى آخر في سيرتها، إذ أنَّها توفيت بعد رحيل زوجها محمد أنور السادات الملقب بـ«بطل الحرب والسلام» بنحو 40 عامًا، وكانت جيهان السادات تعالج من مرض السرطان في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لنحو عامين، ثم عادت إلى مصر لتستكمل العلاج بأحد المراكز الطبية الكبرى ثم توفيت بعد ما يقرب من شهرين من عودتها، حيث تدهورت الحالة الصحية لأرملة السادات، ودخلت إثرها العناية المركزة قبل وفاتها.

وفاة جيهان السادات

وفي صباح مثل هذا اليوم «الجمعة» الموافق 9 يوليو الماضي 2021، أعلنت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفاة أرملته، التي تمّ دفنها بجوار زوجها تنفيذًا لوصيتها عند النصب التذكاري، حيث تقدمت العائلة بطلب إلى الجهات المعنية وتمت الموافقة على طلبها، بحسب تصريح سابق منسوب للدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ.

سيرة جيهان السادات

وولدت جيهان السادات في 29 أغسطس 1933 بمحافظة القاهرة، ووالدها يدعى صفوت رؤوف، كان يعمل أستاذًا جامعيًا، ويحمل الجنسية البريطانية، ووالدتها بريطانية الجنسية وتدعى جلاديس تشارلز كوتريل.

وتتضمن سيرة الراحلة العديد من الدرجات العلمية، حث حصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، كما حصلت على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.