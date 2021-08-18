40 يوما على رحيل سيدة القصر.. جيهان السادات تجاور الرئيس الراحل

40 عاما لم تلتقي فيها السيدة جيهان السادات، زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، إلا منذ 40 يوما فقط، بعدما شاءت إرادة الله، أن يكون يوم التاسع من يوليو عام 2021، يوم رحيل سيدة القصر عن عالمنا، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما.

ذكرى أربعين السيدة جيهان السادات

وتحل غدا ذكرى أربعين السيدة جيهان السادات، حيث رحلت عنا 9 يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض اللعين، حيث كانت تتلقى أرملة الرئيس الراحل، العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين، قبل أن تعود إلى مصر قبل أسابيع قليلة من الوفاة، بعدما نصحها الأطباء بالخارج، بضرورة العودة واستكمال العلاج في مصر.

واستمعت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبالفعل عادت إلى مصر، وبدأت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية الكبرى بمصر، وتدهورت الحالة الصحية لأرملة السادات، ودخلت إثرها العناية المركزة لتتلقى رعاية طبية كاملة على أعلى مستوى.

وفاة جيهان السادات

وجاء صباح يوم الجمعة 9 يوليو 2021، لتغيب شمس الحياة عن جيهان السادات، حيث أعلنت أسرة الرئيس الراحل، وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وسط حالة من الحزن كبيرة في بيوت المصريين الذين يقدرون هذه السيدة التي قدمت الكثير لمصر.

الرئيس السيسي يتقدم جنازة جيهان السادات

تساؤلات عديدة انتشرت بعد وفاة جيهان السادات، عن مكان دفن جثمان جيهان السادات، وهو الأمر الذي أجابت عليه وصية أرملة بطل الحرب والسلام، حيث أوصت السيدة جيهان السادات، بدفن جثمانها بعد وفاتها بجوار قبر زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عند النصب التذكاري، وتقدمت العائلة بطلب إلى الجهات المعنية وتمت الموافقة على طلبها، بحسب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ.

وفي سابقة تاريخية أصبحت جيهان السادات أول سيدة مصرية، تودعها مصر في جنازة يتقدمها رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولم تعلن أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن إحياء ذكرى اليوم الأربعين للسيدة جيهان السادات.