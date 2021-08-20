بنك مصر يبدأ تنفيذ مبادرة التمويل العقارى.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن بنك مصر البدء فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بفترة سداد تصل الى 30 سنة للوحدات كاملة التشطيب.

وقالت مصادر مسؤولة فى بنك مصر، إن التقديم يتم عن طريق صندوق الإسكان ودعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومن خلال فروع البنك لمتوسطى الدخل.

كراسات الشروط متاحة فى مكاتب البريد المصرى

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن قبل أسبوع عن طرح كراسات شروط «سكن لكل المصريين 2»، ويستمر طرح الكراسات داخل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، لمحدودى متوسطى الدخل على أن يتم تمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من المبادرة

وأوضحت المصادر: أن الاوراق المطلوبة للاستفادة من المبادرة تتمثل فى: صورة بطاقة الرقم القومي، بالاضافة إلى قسيمة الزواج لو كان المتقدم متزوجا، وشهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة، مفردات مرتب ومجموع صافي الدخل للموظفين في القطاع العام والخاص، وثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة، وبيان نفقة للمطلقات، وبرنت معاش لأصحاب المعاشات، وإيصالات مرافق حديثة «غاز، مياه، كهرباء»، للشقة المطلوبة للأعمال الحرة كما يتم تقديم برنت مرتب معتمد من محاسب قانوني.

قمية المقدم وقيمة القسط الشهرى

وأوضحت المصادر، أنه يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حوالى مليون و100 ألف جنيه، كحد اقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يكون سعرها أعلى من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

على أن يكون القسط الشهرى للوحدة السكنية التى يصل سعرها 1.4 مليون جنيه، حوالى 4 آلاف جنيه على 30 سنة أو 5600 جنيه على 20 سنة، ويتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه.