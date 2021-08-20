أعلن الرائد خالد الكريديس المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، القبض على صاحب فيديو الإساءة للسيدة عائشة، والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بعدما جرى تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك تنفيذا لأمر أصدره النائب العام السعودي في الساعات الأولى من اليوم بالإسراع بضبط صاحب الفيديو.

القبض على صاحب فيديو الإساءة للسيدة عائشة في السعودية وإحالته للنيابة

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، وفق ما نقل عدد من وسائل الإعلام السعودية، إنه «إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه».

وكشف الرائد خالد الكريديس تفاصيل المتورط في هذا الفيديو، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وتطبيق الإجراءات النظامية ضده وإحالته إلى النيابة العامة.

حيثيات قرار القبض على صاحب فيديو الإساءة للسيدة عائشة في السعودية وإحالته للنيابة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن قرار القبض على صاحب فيديو الإساءة للسيدة عائشة، جاء بناء ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي بشأن بث أحد الأشخاص مقطع فيديو جرى تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محتواه إساءة إلى السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي المحمد، والمساس بجانب النبي.

وذكر المصدر أن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر بسرعة القبض على المذكور استناد للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، كما أمر بإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقه.

عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لصاحب فيديو الإساءة للسيدة عائشة في السعودية

وقال المصدر إن «نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وفقا لقرار النائب العام.

وأوضح أن تلك الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، مضيفا أن «النيابة العامة السعودية ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة».