حقيقة مقطع فيديو اقتحام آلاف الأفغان لـ«مطار كابول»

فى الوقت الذى تتواصل فيه عمليات إجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان من العاصمة الأفغانية كابول التي سيطرت عليها حركة طالبان الأفغانية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يحتوى على لحظة فتح أبواب مطار كابول الدولي ودخول الآلاف إليه، إلا أنه تبين أن المقطع المتداول لا يمت بصلة إلى أفغانستان إذ يظهر لحظة دخول جماهير ملعب للرجبي عام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

مقطع الفيديو أظهر اقتحام الآلاف لأبواب أحد المباني

وزعم ناشرو الفيديو أنه يظهر لحظة فتح أبواب مطار كابول الدولي بعد أن احتشد الآلاف في محاولة للفرار من حركة طالبان الأفغانية.

وحظي مقطع الفيديو بعدد هائل المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول بأيدي حركة طالبان الأفغانية وسيطرتها على القصر الرئاسي يوم 5 أغسطس الجاري من دون مقاومة، ورحيل الرئيس أشرف غني، عن البلاد، بحسب «فرانس برس».

وفي اليوم التالي بدأ إجلاء دبلوماسيين وأجانب آخرين وأفغان، وتدفق الآلاف على مطار كابول الدولي لمحاولة السفر، في مشاهد طغت عليها الفوضى، فعُلقت الرحلات الجوية لعدة ساعات، حتى بدأت طائرات عسكرية من جميع أنحاء العالم تنظم جسرا جويا لإجلاء آلاف الأشخاص خارج البلاد.

وكان مسؤول بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كشف عن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابول الدولي منذ يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع تواصل عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان الراغبين بالخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة «رويترز»: «أن الحشود لاتزال خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار من البلاد».

لكن الفيديو لا يمت بصلة إلى الأحداث التي تشهدها أفغانستان منذ يوم 5 أغسطس الجاري، حيث أرشد البحث إلى أنه منشور منذ عام 2019 في مواقع رياضية عدة تشير إلى أنه يظهر لحظة دخول جماهير نادي «دالاس كاوبويز»، إلى ملعب «آي تي أند تي» في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمشاهدة مباراة رجبي للفريق في الدوري الأمريكي.