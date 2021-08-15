بعد سيطرتها مجددا على كابول.. ما هي حركة طالبان أفغانستان؟

بعد سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الولايات في أفغانستان ونجحت اليوم في السيطرة على العاصمة كابول، انتشر سؤال ما هى حركة طالبان أفغانستان، وخاصة مع هروب الرئيس الأفغاني أشرف غنى، خارج البلاد ودخول مقاتلي حركة «طالبان» إلى القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، وإجلاء عدد من الدول لأعضاء سفاراتها من البلاد وعلى رأسهم أمريكا وفرنسا وألمانيا.

ما هي حركة طالبان أفغانستان؟

وللإجابة على سؤال ما هي حركة طالبان أفغانستان، فإن حركة طالبان ظهرت في أفغانستان خلال الحرب الأهلية، والتي اندلعت عقب انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989.

وفى ذلك الوقت كانت حركة طالبان الأفغانية تتواجد بشكل رئيسى في الجنوب الغربي ومناطق الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وبعد 10 سنوات من ظهور الحركة خلال الحرب الأهلية، وتحديدا في عام 1998 أحكمت حركة طالبان سيطرتها على جميع أنحاء أفغانستان، وتعهدت حركة طالبان في البداية بإحلال الأمن ومحاربة الفساد لكن عناصرها طبقوا نمطا متشددا، مدعين أنه من الإسلام.

وفرضت حركة طالبان بعد سيطرتها على جميع أنحاء أفغانستان على الرجال إطلاق اللحى وعلى النساء ارتداء النقاب كما حظروا السينما والتلفزيون.

أمريكا أطاحت بحركة طالبان قبل 20 عاما

جرى الإطاحة بحركة طالبان من الحكم في أفغانستان، بعد هجمات 11 سبتمبر في أمريكا، حيث حملت أمريكا تنظيم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن المسؤولية عن الهجوم.

وعندما رفضت «طالبان» تسليم بن لادن لأمريكا حيث كان تحت حمايتها، تدخلت أمريكا عسكريا وأزاحت طالبان من السلطة.

طالبان تعود مجددا للسيطرة على أفغانستان

واليوم وبعد نحو 20 عاما عادت حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان مرة أخرى تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان والتي بدأت مايو الماضي، ومن المقرر انتهاء الانسحاب سبتمبر المقبل.

وسيطرت حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة كابول، فيما هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني واتجه إلى سلطنة عمان، فيما يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا صباح غدٍ الإثنين لبحث تطورات الأوضاع فى أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور.