لي لي أحمد حلمي: بشجع الأهلي و«بسمع أغاني وأرسم علشان أطلع من الحزن»

تحرص لى لى حلمى ابنة الفنان أحمد حلمى والفنانة منى ذكى دائما على التواصل مع جمهورها من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انطلقت لى لى، فى حوار مفتوح مع متابعيها الخميس، حيث طلبت لي لي حلمى من جمهورها أن يرسلوا لها أسئلتهم لتجاوب على الفور عن كل مايرغبون فى معرفته وذلك عبر خاصية ستورى عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام» وكان من أوائل الأسئلة التى وجهت ليها: هل أنت أهلاوية أم زملكاوية؟ لترد على الفور: أن بشجع النادى الأهلى.

كما تم توجيه سؤال اليها عن أهم صفة تحبها فى والدها الفنان أحمد حلمى ووالدتها الفنانة منى ذكى فكشفت عن أنها تحب فيهم صفة التواضع.

كما تم توجيه سؤال لـ«لي لي أحمد حلمى»، عن «كيف تخرج من الحزن؟»، فكان ردها أنها تلجأ إلى البحر أو تستمع إلى الأغانى ويمكن مشاهدة فيلم أو الرسم الذى تحبه كثيرا وتعتبره هوايتها المفضلة.

كما تم سؤال لي لي عن اللون المفضل لها وكم كلب تمتلك وخاصة أنه يعرف عنها حبها الكبير للكلاب فقالت: «بحب اللون الأزرق وأمتلك 4 كلاب».

أحمد حلمى يوجه سؤال إلى لي لي

وكان من ضمن الأسئلة التى وجهت ليها سؤال من والدها الفنان أحمد حلمى عن ما هو السؤال الذى لا ترغب سماعه مرة أخرى لترد لى لى: «مروحة الساعة كام يالولى».

كما كشفت لي لي أحمد حلمى عن معنى اسمها فقالت: «اسمى يعني (وردة الليلي).