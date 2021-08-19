أول تعليق لـ شقيق ياسمين عبد العزيز بعد أنباء طلاقها من أحمد العوضي

حالة كبيرة من الجدل الذي سببها وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما نشر ستورى عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، أثارت كثير من الشكوك عن انفصال ياسمين والعوضي.

أول تعليق لشقيق ياسمين عبد العزيز على خبر طلاقها

وهذا الأمر، دفع وائل عبد العزيز الى حسم الجدل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، منذ قليل قال فيه: «نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد علي أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية».

وتابع وائل: «أنا معنديش علم بالكلام ده، وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدون.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني، ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها على خير».

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل حول طلاقها

يذكر أن هذا المنشور، جاء بسبب أن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، نشر ستورى عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام له مع شقيقته، وعلق عليها بكلمات لأغنية محمد حماقي قائلا: «ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبنى بشروطي».

وهذه الكلمات، جاءت بعد انتشار شائعات كثيرة تفيد بطلاق احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بأن شقيق ياسمين، يؤكد صحة هذه الشائعات على الرغم من نفسي العوضي لها.

شائعات طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وبدأت نغمة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بانتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بطلاق الثنائي، لكن حسم العوضي هذا الجدل، ورد بتعليق على أن كل ما يجري تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأن ياسمين لا تزال زوجته حتى الآن.