مصدر: حركة تغييرات روؤساء شركات المياه والصرف الشهر المقبل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء حركة تغييرات موسعة بين روؤساء شركات مياة الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشهرالمقبل «سبتمبر»، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من فحص ملفات الأسماء الجديدة المرشحة لتولي المناصب القيادية بالشركات لاستكمال المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة والشركة القابضة لرفع مستوى الخدمة بشكل يرضي المواطنين.

تجاهل كبار الموظفين شكاوى المشتركين والأخطاء المتكررة في الفواتير والعجز في نسب التحصيل من أسباب التغيير

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن أسماء روؤساء الشركات الجدد التي تم الاستقرارعليها بشكل نهائي تم إرسالها إلى وزارة الإسكان، لافتا إلى أن من أهم أسباب حركة التغييرات لروؤساء الشركات، شكاوى المشتركين المتكررة من إغلاق كبار المسؤولين ببعض الشركات مكاتبهم على أنفسهم، وعدم التفاعل مع الشكاوى، وتركها لصغار الموظفين للتعامل معها دون البت فيها، خاصة المتعلقة بالانقطاعات المستمرة وكسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو الاستعلام عن قيمة الفواتير والأخطاء المتكررة بها والعجز الصارخ في نسب التحصيل وإخفاق عدد من روؤساء الشركات في تحقيق نسب مرتفعة من المشروعات الكبرى خاصة بمبادرة «حياة كريمة».

إجراء 4 تعيينات لروؤساء شركات بعد القبض على 2 ووفاة 2

وكانت الشركة القابضه لمياة الشرب والصرف الصحي، أجرت حركة تعيينات محدودة في 4 شركات مؤخرا، بعد إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على 2 من روؤساء الشركات بمحافظات الدلتا، الأول لاتهامه بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة، والثاني تم إلقاء القبض عليه من داخل مكتبه لاتهامه في مخالفات مالية، مع عرضه على نيابة الأموال العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ولقت المصدر إلى أن حالتي التعيين الأخرتين الذي تم إجرائهما كانت بسبب وفاة 2 من روؤساء الشركات الأول بمحافظات الوجة البحري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والثاني في إحدى شركات الصعيد بعد توليه المسئولية لمدة 5 سنوات متأثرًا بإصابته في حادث مروري.

الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى

فيما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من التكليفات للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تعيينات رؤساء الشركات التابعة للارتقاء بمستوى أداء الشركات وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، وتحقيق خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتجديد الدماء في المناصب القيادية واكتساب المزيد من الخبرات وتمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية.

إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دوري

وأكد «الجزار» أنه سيتم إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دوري وتعيين نائبين لكل رئيس شركة وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما، لافتا إلى أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر لما فيه مصلحة العمل وتنفيذ خطط الوزارة التنموية وخدمة المواطنين.