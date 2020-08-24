تعرف على أهداف البرنامج الرئاسي "أبرزها تمكين الكفاءات الشبابية"

انطلاقا من حرص الدولة المصرية على صنع جيل ذي وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، ويرصد التقرير التالي أهداف البرنامج وسياساته.

- تمكين الكفاءات الشبابية في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.

- يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة.

- رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

- يجعل الطلبة قادرين على تَبوُء المناصب القيادية المختلفة.

وجرى تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدربًا بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية (79) متدربًا، والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.