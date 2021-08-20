سوزان نجم الدين تبكى على الهواء وتنسحب من حلقة «المواجهة»

تحل الفنانة سوزان نجم الدين مساء غد السبت، ضيفة على برنامج «المواجهة» الذي يقدمه الإعلامى رودولف هلال، عبر شاشة إحدى القنوات اللبنانية، حيث تم طرح «البرومو» الخاص بالحلقة، ويبدو أن الحلقة ستكون مليئة بالأسرار والحكايات التى ستتحدث عنها الفنانة سوزان نجم الدين التى تسببت فى بكائها وانسحابها من الحلقة وهو ما ظهر واضحًا فى «البرومو».

سوزان نجم الدين تبكى على الهواء

وظهرت الفنانة سوزان نجم الدين فى برومو حلقة المواجهة وهى تبكى قائلة: «أنا حالفة أنه ما أبكى بس سورى غصب عنى»، كما فوجى متابعو البرومو بغضب شديد من الفنانة بعد رؤيتها لصورة أحد الأشخاص الذى لم يكشف عنه، لترد سوزان فى البرومو: «بليز بليز شيل السخيفة دى من هنا»، وهو الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر معرفة من تقصد النجمة بـ«السخيفة دى».

وخلال البرومو أيضًا ظهرت نجم الدين رافضة الحديث فى أحد المواضيع «لم يكشف البرومو عنها أيضًا» ولكنها قالت: «ممكن مانحكى فى هالموضوع لو سمحت مابدى جاوب بقولك برا الهوا».

وجاء السؤال الأخير الذي تسبب فى انسحاب الفنانة سوزان نجم الدين من حلقة برنامج المواجهة، حيث كشف البرومو عن انسحابها من الحلقة ومحاولة الإعلامى رودولف منعها، حيث لم يتم الكشف بعد عن السؤال الذي تسبب فى ذلك القرار.

فيلم تماسيح النيل

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل الذي تشارك فيه بجانب مصطفى خاطر ومحمد ثروت وخالد الصاوى وبيومي فؤاد وحمدى الميرغني وهو من إخراج سامح عبدالعزيز .