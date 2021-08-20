فى مواجهة كورونا.. «الجيش الأبيض» فى الجزائر يفقد 300 طبيب

تسببت جائحة كورونا في الجزائر فى وفاة 470 عاملا بالقطاع الصحي بينهم 300 طبيب في عموم البلاد، بحسب ما صرحت النقابة الوطنية للمهن الصحية في الجزائر، موضحة أن الموجة الثالثة من الجائحة كانت الأخطر على العاملين بالقطاع الصحي، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصل إلى 31 وفاة وبلغت الإصابات 694 إصابة، فيما تماثلت 612 حالة للشفاء، في نفس الوقت دعت المواطنين إلى «اليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع».

خطط تلقيح المواطنين في الجزائر ضد الفيروس

وفي الثامن من أغسطس الحالي عقد اجتماع لمجلس الوزراء وقرر المضي في خطة لتطعيم 60% من الولايات الكبرى الأكثر تضررا من فيروس كورونا بلقاحات مضادة للفيروس، بحسب بيان رسمي صدر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية وقتها أن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر «بتسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية، خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، لبلوغ على الأقل نسبة 60% من عدد الأشخاص الملقحين».

أما عن الولايات الأكثر تضررا جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، فهي ولايات الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة، إذ يناهز سكان الولايات الأربع 5.5 ملايين نسمة من عدد سكان الجزائر البالغ 44 مليونا.

الوصول إلى المناعة الجماعية في الجزائر

وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الدكتور كمال صنهاجي، إن تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا والوصول إلى مرحة المناعة الجماعية في الجزائر يتطلب أن يجري تلقيح 400 ألف شخص يوميا، وذلك بحسب تصريحات له مع الإذاعة العامة في الجزائر، موضحا أنه إذا تم تلقيح 400 مواطن يوميا، فإنه يمكن الوصول إلى مناعة بنسبة 50% من سكان الجزائر مع بداية فصل الخريف سبتمبر المقبل.