تصلح بديلًا لشهادات الادخار.. 5 خطوات لشراء أذون الخزانة من البنوك

إذا كنت من أصحاب المدخرات، ولا ترغب في المخاطرة بأموالك، وفي الوقت ذاته لا تفضل ربطها في شهادات الادخار البنكية لمدة طويلة، فإن هناك بديلًا قد يكون هو الأنسب لشريحة غير قليلة من المدخرين، وهو «أذون الخزانة» التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري نيابة عن وزارة المالية.

على الرغم من أن العائد على أذون الخزانة يكاد يكون مماثلًا للعائد على أذون الخزانة، حيث يدور كلاهما حاليًا حول نسبة 10.25% تقريبًا، إلا أن أذون الخزانة تمتلك ميزة تجعلها أفضل نسبيًا من شهادات الادخار، وهي ميزة «المرونة والأجل القصير»، حيث تتراوح آجال استحقاق الأذون، أي مدة الأذن، بين 3 شهور، و6 شهور، و9، و12 شهرًا، وهو ما يعني أنه بإمكانك استثمار أموالك لمدة 3 أشهر فقط، واستردادها بعد تلك المدة.

مدة استحقاق الأذون تبدأ من 3 أشهر وحتى عام

وتختلف مدة استحقاق الأذون عن شهادات الادخار، حيث يتراوح أجل استحقاق الشهادات بين عام إلى 3 أعوام. في السطور التالية توضح «الوطن» خطوات شراء أذون الخزانة عبر البنوك، من خلال البيانات المتاحة عبر وزارة المالية والبنك المركزي وعدد من البنوك:

أولًا: امتلاك حساب مصرفي

يجب أن يكون لديك حساب بنكي بأحد البنوك المحلية كي تتمكن من شراء أذون الخزانة، إذ لا يمكن إتمام عملية الشراء عبر البنك دون امتلاك حساب باسم المشتري، أو من سينوب عنه قانونيًا.

ثانيًا: الحد الأدنى

يجب ألا يقل الحد الأدني من الأموال في حسابك البنكي، أي قيمة الرصيد، عن 25 ألف جنيه، حيث إنك لن تتمكن من شراء أذون الخزانة بأقل من تلك القيمة.

ثالثًا: معرفة موعد الطرح

قبل أن تذهب إلى البنك الذي تمتلك به حسابك المصرفي، لشراء أذون خزانة، قم أولًا بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، لمعرفة مواعيد الطرح، حيث يتم الإعلان عن الطروحات الجديدة بواقع مرتين أسبوعيا، ويتم إدراج قيمة الأذون وآجال استحقاقها، حيث يمكنك عبر الإطلاع تحديد الطرح الذي تريد الشراء فيه، سواء كان طرحًا لمدة 3، أو 6، أو 9 أو 12 شهرًا.

رابعًا: معرفة نسبة العائد

بعد تحديد الطرح الذي ترغب في الشراء من خلاله، يجب أن تقوم بمعرفة قيمة آخر عائد على الأذون، عبر موقع البنك المركزي، وموقع وزارة المالية الإلكتروني، حيث يتم من خلالهما الإعلان عن قيمة آخر عائد في آخر طرح لأذون الخزانة.

خامسًا: اذهب إلى البنك

بعد تحديد هدفك، اذهب إلى خدمة العملاء في البنك التابع لك، قبل موعد الطرح المعلن بيوم أو يومين، ثم اطلب استمارة شراء أذون خزانة، وقم بإبلاغ المسئول عن مدة استحقاق الأذون التي تريدها، حيث سيتم تنفيذ المعاملات بمجرد بدء الطرح من جانب البنك المركزي.