الفنون المسرحية بالإسكندرية تبتكر «نجم العام» لعرض الإبداع الطلابي

في خطوة جديدة من نوعها، أطلق المعهد الفني للفنون المسرحية بالإسكندرية، فكرة مبتكرة تحت عنوان «نجم العام» لتحفيز الطلاب على حصد ذلك اللقب من خلال أعمال إبداعية مميزة، لتصبح الجائزة الكبرى لهم هي إتاحة الفرصة لعرض أعمالهم على المسرح أمام الجماهير مع حصد شهادة بذلك اللقب.

«حصاد العام» تجربة أولى في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية

تلك التجربة التي نفذت للمرة الأولى عبر إقامة عرض على مسرح ليسيه الحرية للطلاب المتميزين خلال حفل «حصاد العام»، وشهد هذا اليوم عروضًا مميزة لاقت إعجاب الحضور الذين أكملوا العدد المخصص في المسرح.

وتقول الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد، إن حصاد العام كانت فكرة تهدف إلى نقل النشاط الطلابي من قاعات التدريس إلى الجمهور، مع خلق منافسة إيجابية بين الطلاب لتجويد المنتج الدراسي، لافتة إلى أن الدراسة في المعهد تهتم بالأنشطة الطلابية حيث يعد الطالب أداة فنية.

17 طالبا حصدوا جائزة نجم العام في الفنون المسرحية بالإسكندرية

وأضافت لـ«الوطن»، أن نجوم العام 17 طالبًا وطالبة حصدوا لقب نجم العام، وقدموا عروضًا مختلفة في حفل حصاد العام، وشعروا بمكانتهم الفنية وإدركوا موهبتهم الحقيقية للعمل على تنميتها.

عميد فنون مسرحية: الإسكندرية منجم المواهب

وأوضحت أن الإسكندرية منجم المواهب أفرزت نسبة كبيرة من المبدعين، مشيرة إلى أن هناك فجوة في عدم عرض الفنون الخاصة على الجمهور، لذا جاءت تلك الفكرة بهدف تقديم الطلاب أمام الجمهور لاكتساب الثقة والقدرة على جذب «سوكسيه» ويخرج الضحكة من الجمهور ويشعر بهم.

«حصاد العام» أعاد ثقة الطلاب في أنفسهم

وأكدت أن هناك بعض الطلاب كانوا متعسرين دراسياً وآخرين فقدوا الثقة بأنفسهم، إلا أن وجودهم أمام الجمهور وسط تلك الإشادة والإعجاب أرجعت الثقة في أنفسهم، لافتة إلى أن نقد الجمهور للفنان هو الحقيقة نظراً لعدم معرفتهم به، فهم يقيمونه على مستواه الفني، معربة عن أملها في تكرار التجربة خلال السنوات المقبلة مع كافة معاهد الأكاديمية.