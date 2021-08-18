المدارس الكاثوليكية عن تميز طلابها في الثانوية العامة: نهتم بالإنسان

قال الأب انطونيوس غطاس، مدير عام المدارس الكاثوليكية في مصر، إن أبناء هذه المدارس نجحوا في حصد 5 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للشعب الثلاث، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس قيمة ما تقدمه المدارس الكاثوليكية في مصر المقدر عددها بـ170 مدرسة، في نفوس الطلاب.

وأضاف «غطاس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن المدارس الكاثوليكية تهتم ببناء الإنسان قبل الجانب التعليمي، وهو ما يعد سرا لتفوق طلابها على المستوى التعليمي، والبارز في عددهم ضمن أوائل الثانوية العامة، إضافة إلى المستوى الأخلاقي والاجتماعي، وهو ما ينعكس في عدد الطلبات الكبيرة سنوياً من أجل الانضمام لها، إلا أن الأعداد لا تكفي ذلك القدر من الطلبات.

بعد حصد طلابها لمراكز ضمن أوائل الثانوية العامة.. «الكاثوليكية»: التربية قبل التعليم

وبحسب «غطاس» فإن التميز لديهم يكمن في وضعهم الهدف الأول هو تربية الطلاب، ثم التعليم، وذلك كتنفيذ حرفي لما يحمله مسمى وزارة التربية والتعليم، والتي تأتي فيها كلمة التربية قبل التعليم، مؤكداً أن التعليم بدون تربية يسقط قيمة المدارس.

وصية البابا فرنسيس لمدارس الفاتيكان

وأشار إلى أنه في لقاء سابق مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قال لهم: «سهل جدا أن تُعلم لكن صعب جدًا أن تربي»، وهو الأمر الذي يؤكد عليه مدير المدارس الكاثوليكية في مصر، حيث يرى أن التربية في وسط التقدم التكنولوجي تعد من الأمور الصعبة كون أن بعض الطلاب يصبحون عبيدا للآلة التي بين أيديهم فتصعب سبل التربية.

الأنشطة والانضباط.. مصادر تكوين شخصية الطلاب في المدارس الكاثوليكية

وأكد أن المدارس اهتمت بجانب الأنشطة لزرع في نفوسهم قبول الآخر، ومنها على سبيل المثال زيارات دار الأيتام، كما أن المدارس تهتم بالالتزام والانضباط على غرار التشديد على حضور الطلاب والطالبات امتحاناتهم في كافة المراحل بشكل عام والثانوية العامة بشكل خاص بزي المدرسة، وهو الأمر الذي يشكل هوية الطالب ويجعله ناجحا على كافة مستويات الحياة.