«أسامة ربيع»: عبور «إيفر جيفن» مجددا يعكس الثقة في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور السفينة ايفرجيفن من جديد في قناة السويس يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة، وأضاف في بيان رسمي صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم، أن القناة هي أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، وعبور السفينة يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة ايفرجيفن بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

أسامة ربيع: تدابير احترازية خلال عبور إيفرجيفن

ووجه رئيس الهيئة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين «مساعد ١ ومساعد ٢»، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة، وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

عبور 62 سفينة من قناة السويس

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت مليونيّ طن.