ربيع: عبور 62 سفينة بينها «إيفر جيفن» قناة السويس اليوم

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن» EVER GIVEN بنجاح، ضمن قافلة الشمال، خلال رحلة العودة، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

«ربيع» يوجه باتخاذ الإجراءات والتدابير لعبور السفينة البنمية بأمان

ووجه رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين «مساعد 1» و«مساعد 2»، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر المجرى الملاحي القناة.

عبور السفينة «إيفر جيفن» يعكس الثقة في القناة

وأكد الفريق ربيع أن عبور السفينة EVER GIVEN مجدداً، في رحلتها رقم 22 عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها قناة السويس كأقصر وأسرع الطرق الملاحية، التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وشهدت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة في الاتجاهين، دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.