إيفر جيفن تعود لقناة السويس.. وصول السفينة البنمية لغاطس بورسعيد

وصلت منذ قليل السفينة البنمية «إيفر جيفن» إلى منطقة الغاطس في مدخل مدينة بورسعيد تمهيدًا لدخولها المجرى الملاحي لقناة السويس.

السفينة تعبر القناة غدا

وقالت مصادر ملاحية في قناة السويس إن السفينة البنمية موجودة حاليا في منطقة الانتظار في منطقة البحر المتوسط، ومن المفترض أن تدخل إلى المجرى الملاحي مع بدء دخول سفن قافلة الشمال.

وأضافت المصادر أن السفينة عائدة من رحلتها إلى ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى الصين مرة أخرى بعد تفريغ شحنة الحاويات.

وأشارت إلى أن السفينة البنمية تعبر المجري الملاحي بحمولة شبه فارغة بعد تفريغ الحاويات على متنها في موانئ روتردام.

إجراءات في قناة السويس لعبور إيفر جيفن

وقالت المصادر الملاحية أنه تم تحديد بعض القاطرات لمرافقة السفينة البنمية إيفر جيفن خلال رحلتها في قناة السويس.

وأضافت المصادر الملاحية أن إجراء مرافقة القاطرات هو إجراء روتيني يتم مع كافة السفن العملاقة خلال رحلتها في المجري الملاحي، موضحة أن هيئة قناة السويس اختارت 3 من كبار مرشدي الهيئة للعبور بالسفينة من المجري الملاحي خلال رحلتها.

اتفاق تسوية بين الشركة المالكة للسفينة وقناة السويس

وكانت هيئة قناة السويس، قد أنهت في شهر يوليو الماضي اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، بعد جنوحها في القناة.

وتحركت السفينة في السابع من يوليو الماضي متجهة إلي ميناء روتردام في هولندا لتفريغ الحاويات قبل أن تعود اليوم الخميس للعبور من قناة السويس عاىدة إلى الصين.