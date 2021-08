شيخ الأزهر يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار عكار، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ قال خلال التدوينة: «ندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي أهل لبنان شر هذه المصائب، وأن ينعم على هذا البلد العربي الشقيق، بالأمن والوحدة والاستقرار».

شيخ الأزهر يقدم خالص العزاء للشعب اللبناني في انفجار عكار باللغة الإنجليزية

وأعاد «الطيب»، نفس التدوينة مُترجمة باللغة الإنجليزية: « My sincere condolences to the people of Lebanon for the victims of the Akkar explosion. May Alllah have mercy on the victims and grant the injured a speedy recovery. May He also protect the people of Lebanon from such tragedies while granting them security, unity and stability».

حادث انفجار صهريج وقود في بلدة التليل في عكار شمالي لبنان

وكان الشعب اللبناني قد استيقظ على خبر حادثة انفجار صهريج وقود في بلدة التليل في عكار شمالي لبنان أمس الأحد، وتوفي على أثر الانفجار أكثر من 20 شخصا وجُرح ما يقارب 80 مصابا، فيما تكثفت الجهود في عمليات البحث عن المفقودين التي يقودها الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر، فيما كان الجيش اللبناني قد أعلن قبلها يوم السبت أنه باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين لتوزيعها على المواطنين.