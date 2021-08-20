أسامة ربيع: 5.84 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال عام

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 62 سفينة عبرت قناة السويس اليوم الجمعة، فيما عبرت 70 سفينة القناة أمس الخميس، بالإضافة إلى 79 سفينة عبرت القناة قبل يومين، مؤكداً أن حركة الملاحة تسير بشكل جيد، والدليل على ذلك زيادة دخل القناة في العام المالي الحالي والذي وصل إلى 5 مليارات و840 مليون دولار، مقابل السنة الماضية، والتي كانت 5 مليارات و710 ملايين دولار، بزيادة قدرها 2.2%.

ثقة عالية في القناة

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة: «نطمئن ناسنا وأهلنا، القناة بخير، وفي تقدم، وأعداد السفن تزيد، وهناك ثقة عالية وإشادة كبيرة من كل الجهات الدولية، والنقل البحري على الخدمات التي تقدمها القناة لكل السفن».

تنفيذ خطة تطوير القناة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنهم حاليًا يعملون على توسعة القطاع الجنوبي، وهي كانت محددة من البداية لأن كل خطط تطوير القناة موضوعة منذ البداية، ولكن تُنفذ عندما يأتي موعدها، لافتًا إلى أنهم عرضوا خطة تطوير القناة التي كان من المقرر البدء فيها خلال عام 2023 على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووافق على البدء فيها خلال عام 2022، خاصة بعد وصول الكراكة مهاب مميش، والكراكة حسين طنطاوي، مشددًا على أن القناة دائمًا في تطوير وعمل.

وأكد أن العملاء ينظرون إلى التطوير الذي يحدث في المجرى الملاحي.

السفينة «إيفرجيفن» تعبر قناة السويس

كما أعلن الفريق أسامة ربيع عبور السفينة «ايفرجيفن»، التابعة للخط الملاحي «إيفرجرين»، لمجرى قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حتى تستكمل رحلتها إلى الصين، حيث وصلت في تمام التاسعة قرب مدينة القنطرة غرباً، بعدما دخلت من مدخل القناة الشمالي في محافظة بورسعيد، واتجهت إلى المدخل الجنوبي في السويس.