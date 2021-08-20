السفينة «إيفرجيفن» تعبُر قناة السويس وتتجه إلى المدخل الجنوبي بالسويس

دخلت السفينة البنمية «ايفرجيفن» التابعة للخط الملاحي «ايفرجرين»، مجرى قناة السويس في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة لاستكمال رحلتها متجهة إلي الصين.

ووصلت السفينة في تمام التاسعة قرب مدينة القنطرة غربا، بعد دخولها من مدخل القناة الشمالي في بورسعيد، متجهة إلى المدخل الجنوبي في السويس.

قاطرتين لمرافقة السفينة «ايفرجيفن»

وحددت قناة السويس القاطرتين «مساعد 1 ومساعد2 »، لمرافقة السفينة العملاقة ايفرجيفن خلال رحلة عبورها من قناة السويس عائدة إلى الصين بعد تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، وقالت مصادر ملاحية في هيئة قناة السويس إن السفينة ايفرجيفن فارغة دون أي حمولات نهائيا في طريقها إلى الصين لإجراء فحوصات جديدة للسفينة.

واتخذت قناة السويس عدة تدابير احترازية خلال رحلة عبور السفينة بينها اختيار 3 من أكفأ كبار مرشدي هيئة قناة السويس لمرافقة السفينة خلال رحلة عبورها وتحديد قاطرتين عملاقتين لمرافقتها.

اتفاق تسوية بين قناة السويس والسفينة

وتوصلت هيئة قناة السويس في بداية شهر يوليو الماضي إلي اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة ايفرجيفن بعد الحجز التحفظي عليها والذي دام لأكثر من 3 أشهر، وتحركت السفينة في السابع من يوليو في احتفالية كبيرة حضرها ممثلو الشركة اليابانية المالكة للسفينة والشركة المشغلة للسفينة والسفير الياباني في القاهرة وممثلو من السفارة الهندية.

بذكر أن السفينة ايفرجيفن تعرضت للجنوح في نهاية شهر مارس الماضي وتسببت في توقف حركة الملاحة لستة أيام متواصلة إلي ان نجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة.