أبو ظبي تعلن تفاصيل منع غير الملقحين من دخول المطاعم والمقاهي والمدارس

دخلت قواعد السلامة الجديدة الخاصة بفيروس كورونا حيز التنفيذ في أبو ظبي، اليوم الجمعة، مما يحد من الأماكن التي يمكن للأشخاص غير المطعمين دخولها، وسيتعين على المواطنين والمقيمين والسياح إظهار دليل على التطعيم، أو شهادة إعفاء، للدخول إلى عدد من الأماكن، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

الأماكن الأخرى التي أغلقت في وجه غير الملقحين تشمل الأنشطة الرياضية والمتاحف والصالات الرياضية والمدارس والجامعات، وستكون الحدائق الترفيهية مغلقة أيضًا أمام غير الملقحين.

استخدام تطبيق «الحصن للاختبار والتطعيم» لإثبات التطعيم أو الإعفاء

سيُطلب من الأشخاص استخدام تطبيق «الحصن للاختبار والتطعيم»، لإثبات أنهم إما مُلقحون أو مُعفون، ولا ينطبق الحظر على المعفيين من التطعيم، أو على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل.

ويُمنع غير الملقحين فعليًا من دخول أي عمل تجاري في عاصمة الإمارات العربية المتحدة باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، وأدخلت دبي في السابق بعض القيود الخاصة بمن لم يتلق التطعيم للتمتع بالأنشطة الترفيهية والرياضية الجماعية.

كورونا في الامارات

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها أجرت 311295 اختبارًا إضافيًا لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

كما أعلنت تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات إلى 707236 حالة منذ بداية الوباء.

وأضافت الوزارة أن المصابين من جنسيات مختلفة وحالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب مضاعفات كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 2014.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن 1619 شخصًا إضافيًا تعافوا تمامًا من كورونا ، مما رفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 687.644 شخصًا.