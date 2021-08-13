«مصر للطيران» تُسيّر رحلة لنقل منتخب الإمارات بعد انتهاء معسكره بصربيا

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تشغيل رحلة خاصة اليوم على متن طائرة مصر للطيران رقم MS 3201، طراز البوينج B737_800 لنقل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة من بلجراد إلى دبي عقب انتهاء معسكره التدريبي في صربيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأبدى مسؤولو المنتخب الإماراتي سعادتهم بالتواجد على طائرات «مصر للطيران» لما تتميز به من رفاهية وتطور وخدمة متميزة وحفاوة وترحاب.

وقرر فريق عمل الرحلات الخاصة بـ«مصر للطيران» إنهاء جميع الإجراءات لسفر منتخب الإمارات في الاتجاهين سواء في رحلة الذهاب يوم 7 أغسطس الماضي إلى بلجراد أو رحلة العودة اليوم إلى دبي.

يذكر أن شركة «مصر للطيران» قررت هذا الشهر أيضا تشغيل رحلة خاصة لنقل فريق الهلال السعودي في الاتجاهين لخوض معسكر تدريبي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.