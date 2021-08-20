رئيس مجمع الوثائق المؤمنة: إتاحة جواز السفر الإلكتروني قريبا

قال سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، إن المجمع يتحرك مع كل جهات الدولة بإشراف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتوفير وثيقة موحدة تسهل على المواطن، حيث يمكن من خلالها التعامل بشكل إلكتروني تطبيقا لمبدأ الرقمنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيوجد مفهوم جديد للمستند المؤمن الحديث الذي يليق بالتطور الذي يحدث في الدولة.

مصر ستوفر جواز السفر الإلكتروني قريبا

وأضاف «العكاري» خلال استضافته في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن لغة شهادة الميلاد الرقمية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي هي نفسها اللغة المستخدمة في جواز السفر الإلكتروني، لافتا إلى أن مصر احتلت المركز الـ68 في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» منذ عامين، وأشادت المنظمة بمستوى التأمين والدقة لجواز السفر الجديد الإلكتروني الذي سيكون قريبا في متناول الجميع.

تنفيذ الخدمات رقميا عن بعد

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، أن المجمع يتعاون مع 14 وزارة و16 جهة مختلفة، حيث تتجه الدولة لتوفير الوقت على المواطن، موضحا أن افتتاح المجمع كان في إبريل الماضي، وتجرى له تحديثات بشكل مستمر، متابعا: «مع ظهور المجمع بقى في خدمات كتير بتتعمل رقمي عن بعد، وإحنا بنكمل الأمر ده».

مركز البيانات أحد أكثر المجمعات تطورا على مستوى العالم

وأشار رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، إلى أن مركز البيانات الذي جرى تنفيذه من الجيل الثالث، ويعد أحد أكثر المجمعات تطورا على مستوى العالم حيث تتخطى دقته نسبة 99%، وستجري حماية المعلومات ومواجهة أي خلل حيث توجد إدارة كاملة لحماية وتأمين واستخدام البيانات.