انتشال 5 جثث وإنقاذ مصابين من تحت عقار دمنهور واستمرار أعمال البحث

لم تتوقف أعمال رفع أنقاض عقار دمنهور المنهار منذ أمس، حيث كثفت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين، وتمكنت فرق الإنقاذ، حتى مساء اليوم الجمعة، من انتشال 5 جثث، وإنقاذ 2 مصابين، فيما تستكمل المحافظة أعمال البحث ورفع مخلفات المنزل المنهار، في الوقت الذي أخلت فيه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بدمنهور 5 عقارات مجاورة للمنزل المنهار.

ليلة عصيبة عاشها أهالي دمنهور

لم تتوقف أعمال رفع أنقاض منزل قديم، انهار بشارع «عثمان بن عفان»، في حي «الهداية»، وسط مدينة دمنهور، مساء أمس الخميس، وباشرت الوحدة المحلية عملها بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، وتمكنوا من انتشال 5 جثث، و2 مصابين، وقطعت الوحدة المحلية المرافق عن الشارع الذي شهد انهيار المنزل، حتى يتمكن رجال الحماية المدنية من مباشرة عملهم، دون خطر عليهم أو على السكان المجاورين.

لحظات تحبس الأنفاس.. البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

اجتهد رجال الحماية المدنية بالبحيرة، حى تمكنوا من انتشال 5 جثامين، وإنقاذ مصابين، وتمت الأعمال بحرص شديد، وتمثلت الأعمال في البحث يدوياً ورفع الأنقاض عن طريق اللودرات وسيارات النقل، واختلطت الأنقاض بأثاث الأسر المنكوبة وأدواتهم الكهربائية والمنزلية، ولم ينج من الحادث سوى أسرة واحدة، مكونة من 3 أشخاص.

مسؤولو البحيرة يتابعون موقع الحادث

وانتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى موقع حادث انهيار عقار مدينة دمنهور، مساء أمس، في الوقت الذي لم يترك أحد من المسئولين موقعه منذ أمس، وظلوا يتابعون أعمال البحث عن ضحايا أو مصابين حتى الآن.