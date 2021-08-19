انتشال 4 جثث من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من انتشال 4 جثث بينهم مسن من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار، مساء اليوم الخميس، بينما تواصل جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين.

وتمكنت الحماية المدينة في اللحظات الأولى من انتشال جثة وإنقاذ أحد الأشخاص، بعقار دمنهور المنهار، منذ قليل، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين.

وانهار منزل بوسط مدينة دمنهور، مكون من 5 أدوار، ويقطن به 6 أسر، ويكثف رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبلع، جهودهم للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

ويقع العقار المنهار بشارع «السجن» وسط مدينة دمنهور ، وتوجه على الفور رجال الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وفرض رجال الشرطة كرون أمني حول المبنى المنهار، وأغلقوا الشارع.