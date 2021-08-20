تجديد وديعة كويتية بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي

أعلنت دولة الكويت موافقتها على تجديد وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار مدتها 12 شهرا، على أن تكون الوديعة مستحقة السداد في أبريل 2022 بدلا من أبريل 2021، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بالبنك المركزي.

ودائع الكويت

وتمتلك الكويت وديعة أخرى لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار أيضا، وهذه الوديعة تكون مستحقة السداد في شهر سبتمبر 2021.

وفيما يتعلق بإجمالي الودائع التي حصلت عليها مصر من دول الخليج الثلاث «الكويت والسعودية والإمارات» فقد تجاوز 17 مليار دولار، لدعم سوق الصرف المصرية، والتي شهدت اضطرابات عقب ثورة يناير 2011.

خطة سداد ودائع السعودية والإمارات لدى البنك المركزي المصري

السعودية

وبشأن ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أوضح التقرير امتلاك المملكة 3 ودائع بإجمالي 5.5 مليار دولار، وفقا لأرصدة أبريل 2021.

وعن تفاصيل ودائع السعودية، فالوديعة الأولى قيمتها مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة الوديعة الثالثة 3 مليارات دولار.

الإمارات

تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع يبلغ بإجمالي قيمة 6 مليارات دولار، الوديعة الأولى تبلغ قيمتها مليار دولار، والثانية تبلغ قيمتها مليار دولار أيضا، فيما تبلغ قيمة الوديعة الثالثة 2 مليار دولار ومستحقة السداد على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من أعوام 2021 و2022 و2023.

أما عن الوديعة الرابعة فتبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد على ثلاث دفعات في شهر مايو من الأعوام 2021 و2022 و2023، وأخيرا تبلغ قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار يتم سداد المتبقي منها 676 مليون دولار في أغسطس 2022.