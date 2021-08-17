البنك المركزي: 3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة «يوليو - مايو» من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعا ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار «مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020».

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار «مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020».