رئيس التحرير

محمود مسلم

البنك المركزي: 3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج

كتب:

حسن عثمان
12:02 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة «يوليو - مايو» من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعا ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار «مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020».

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار «مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020».

  

اقرأ المزيد:

«تعليم القاهرة» تعلن إعادة فتح باب التحويلات بين المدارس خلال أيام

إجراءات التحويل أو نقل القيد بمكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة

فتح مكتب التحويلات المركزي للطلاب القدامى بجامعة المنصورة

تعرف على التحويلات المرورية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو

فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان لمدة شهرين